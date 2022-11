"Mogę mówić za siebie, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Ja i w poprzedniej, i w tej kadencji nie widzę najmniejszego powodu, żeby siadać z PiS-em do rozmowy o zmianie w konstytucji. To jest kwestia powołania komisji konstytucyjnej, zmian w Konstytucji szerszej. Ja nie mam zaufania do tych osób w żaden sposób" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł KO Sławomir Neumann, pytany, czy KO poprze zniesienie immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów.

Sławomir Neumann z KO / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

"I powiem więcej - teraz Borys Budka zrzekł się immunitetu. W stosunku do wszystkich posłów opozycji, którym prokuratura wnioskowała o zniesienie immunitetu, PiS głosował za zniesieniem (immunitetu - przyp. red.). Żaden z posłów PiS, pociągany do odpowiedzialności, także prywatnej, nie zrzekł się immunitetu. Wszystkich tych posłów PiS obronił w głosowaniach. Czyli jeśli dzisiaj Kaczyński mówi, że on jest gotów znieść immunitet, to niech najpierw zagłosują albo wrócą do głosowań, w których obronili swoich posłów" - podkreślał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o sondaże, które w ostatnim czasie są łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej.

"Zawsze twierdziliśmy i ja cały czas twierdzę, że sondaże nie wygrywają, trzeba mieć cały czas dużo pokory do sondaży. Do wyrobów jeszcze rok" - mówił.

Czyli jeszcze nie ma dzielenia posad? "Jeśli ktoś by to robił dzisiaj, to jest to przepis na porażkę, a nie na to, żeby wygrywać. Najpierw trzeba ciężko pracować przez cały ten rok, przekonać Polaków, bo jeszcze wielu wierzy w te miraże opowiadane przez władzę, przekonać do tego, że mamy lepszą alternatywę, lepsze pomysły dla Polaków i Polski i wygrać wybory. A potem dopiero dzielenie czegokolwiek" - zaznaczał.

Kto będzie premierem, jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne?

"Uważam, że premierem powinien zostać lider zwycięskiej partii, którą będzie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, czyli Donald Tusk" - dodawał.

Neumann był też pytany, czy Marcin W. jest wiarygodny dla PO.

"Ma pan zeznania człowieka, który mówi, że synowi lidera opozycji wręczył łapówkę i ma pan prokuratora Ziobrę, który jest Prokuratorem Generalnym i ma prokuraturę pod swoim butem i przez kilka lat Ziobro z tym nic nie zrobił. Zadaniem prokuratury - od wielu lat, od czasu, kiedy Ziobro jest ministrem sprawiedliwości - jest to, żeby złapani na gorącym uczynku czy inni przestępcy, czy osoby podejrzane o cokolwiek, mają lepsze traktowanie, kiedy są w stanie oskarżyć kogokolwiek z opozycji o cokolwiek. I teraz mówimy - sprawdzamy. Sprawdźmy to, mówimy komisja śledcza, mówimy o tym, że sprawdzimy wszystkie wątki. (...) Sprawdźmy, czy jest wątek rosyjski w tym, bo to jest poważniejsza sprawa" - dodawał.

