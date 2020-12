„Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tys. dawek szczepionki. 27 grudnia zaszczepionych zostanie pierwszych 10 tys. osób.” – powiedział Michał Dworczyk. W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestie kwarantanny narodowej, która ma w Polsce obowiązywać od 28 grudnia. "Dziś zostanie opublikowane stosowne rozporządzenie" - zapowiedział gość Roberta Mazurka. Dworczył na antenie RMF FM skomentował także najnowszą decyzję rządu: zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Miało to związek z pojawieniem się w tym kraju nowej odmiany koronawirusa.

