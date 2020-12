"Jesteśmy twarzą reformy, której jeszcze nie było. Do tej pory reforma to tylko nowi prezesi, zmiana składu Krajowej Rady Sądownictwa i nowe izby Sądu Najwyższego, które nie działają wzorowo. Potrzebna jest prawdziwa reforma" - mówił Jarosław Dudzicz, członek nowej KRS podczas dyskusji na komisji do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Do krytyki dołączył Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS, członek rady, który nie zostawił suchej nitki na Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego: "Obecnie sędziowie w tej izbie nie wykonują obowiązków w sposób sprawny i skuteczny (…) Irytujące jest to, że świetnie wynagradzani sędziowie, powołani na swój urząd, nie wykonują należących do nich obowiązków". O sprawie pisał również "Dziennik Gazeta Prawna". W RMF FM nasz dziennikarz Patryk Michalski ujawnia protokół z krytycznej dyskusji o reformie wymiaru sprawiedliwości z udziałem członków nowej KRS, którzy chcieli być częścią budzącej kontrowersje reformy.

