Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Marta Wcisło, posłanka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka do Parlamentu Europejskiego.

Posłanka KO Marta Wcisło / Marcin Obara / PAP

Porozmawiamy o polityce bezpieczeństwa rządu na granicy i żelaznej kopule nad Europą, po co nam kolejna komisja do badania wpływów rosyjskich i białoruskich oraz o końcówce kampanii do Parlamentu Europejskiego. Zapytamy też o ocenę zmian w mediach publicznych.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!