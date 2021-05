„Tym razem nie można powiedzieć, że Unia nie zrobiła nic albo wysłała tylko wyrazy oburzenia” – tak o reakcji UE na ostatnie działania białoruskiego reżimu mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef polskiego MSZ-etu Marcin Przydacz. Jak zaznaczył: „Poza sankcjami personalnymi i nałożonymi na przedsiębiorców wspierających reżim Łukaszenki jest też propozycja sankcji targetowanych na konkretne sektory gospodarki. (…) To jest moim zdaniem odpowiedź ze strony Unii Europejskiej, którą warto docenić”.

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Ja rozumiem oburzenie (działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki - przyp. RMF) i nawet je podzielam. Myślę, że większość Europejczyków, patrząc na to, co się działo w niedzielę na Białorusi, czuła dokładnie to samo i oczekiwała twardej reakcji. Polska również optowała za twardą reakcją. (To, co postanowiono,) to jest efekt, który udało się osiągnąć w porozumieniu 27 państw" - zauważył Marcin Przydacz.

Równocześnie przyznał: "Uważam, że reagujemy prawidłowo - choć chciałoby się oczywiście bardziej ambitnej odpowiedzi".

Przydacz o uprowadzeniu przez Białoruś samolotu: Polska prokuratura będzie chciała dostępu do świadków i dowodów

W internetowej części rozmowy wiceminister przekazał, że "polska prokuratura jest w kontakcie z litewską, która wszczęła postępowanie" ws. uprowadzenia przez Białoruś samolotu Ryanaira, i podkreślił: "Myślę, że polska prokuratura będzie chciała przesłuchać nagrania z czarnych skrzynek, o ile one się zachowały. (...) Strona polska będzie chciała w ramach śledztwa dostępu do świadków i do materiału dowodowego".

Odniósł się również do działań Warszawy ws. Polaków aresztowanych na Białorusi dwa miesiące temu.

"Staramy się w ramach możliwości prawnych wpłynąć na stronę białoruską, żeby te osoby zostały uwolnione albo przynajmniej odpowiadały - za te absurdalne zarzuty - z wolnej stopy. Niestety po drugiej stronie mamy partnera mocno nieracjonalnie podchodzącego do rzeczywistości i mocno niepewnego" - stwierdził Marcin Przydacz.

O nakładaniu sankcji na Rosję czy Białoruś: "Niemcy czy Francja wykazują się większą asertywnością w tej dyskusji"

W rozmowie padło także pytanie o to, które kraje w Europie są zwolennikami nakładania na Białoruś sankcji, a które podchodzą do tego sceptycznie.

"Kraje, które nas popierają, to oczywiście w większości państwa regionu, ale również chociażby Szwecja, także i Holandia" - odparł wiceszef polskiego MSZ-etu. Dodał również, że "z natury rzeczy, jeśli przychodzi do dyskusji o sankcjach na państwa położone na wschód od naszych granic - Białoruś czy Rosję - Niemcy czy Francja wykazują się większą asertywnością".

Czym przekonaliśmy Czechów ws. Turowa? "Konkretnymi argumentami pana premiera Morawieckiego"

Robert Mazurek pytał wiceministra także o to, czym przekonaliśmy Czechów do obietnicy wycofania z Trybunału Sprawiedliwości UE skargi ws. Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

"Konkretnymi argumentami pana premiera Morawieckiego" - odparł Marcin Przydacz i dodał: "Premier (Mateusz) Morawiecki spotkał się wczoraj z premierem (Andrejem) Babiszem, przekonał go o gotowości Polski do współpracy".

"To, jakie będą finalne koszty tej współpracy, to się okaże w przyszłości (...). Pan premier Morawiecki mówił o 45 mln euro ze strony Polski, które mają być przekazane na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom (działalności) Turowa. Natomiast strona czeska będzie również w ramach tej współpracy finansować projekty" - zaznaczył wiceszef polskiego MSZ-etu.

