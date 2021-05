​Majątek premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony można szacować na około 40 mln zł - informuje Wirtualna Polska, która przestudiowała księgi wieczyste w poszukiwaniu nieruchomości należących do Morawieckich.

Mateusz Morawiecki / Grzegorz Michałowski / PAP

Oficjalnie majątki polityków są jawne i Mateusz Morawiecki regularnie składa oświadczenie. Jak przypomina Wirtualna Polska, premier, jak i poseł PiS, jest właścicielem dwóch domów o wartości 5 mln zł, mieszkania w Warszawie wartego 1,1 mln zł, jest też współwłaścicielem (razem z żoną) segmentu wartego 1,2 mln zł, a także ma działkę rolną o wartości 200 tys. zł.

Morawiecki przez 8 lat był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK, był więc uważany za majętnego człowieka. Pojawiły się jednak pewne kontrowersje dotyczące możliwego ukrywania majątku - w 2013 roku państwo Morawieccy podpisali umowę o podziale majątku. Część nieruchomości trafiło więc do Iwony Morawieckiej i nie pojawiało się w oświadczeniach majątkowych premiera.

Wirtualna Polska postanowiła przestudiować majątek Morawieckich - ich nazwiska znalazła w 24 księgach wieczystych.

Morawieccy mają wspólnie kilkanaście nieruchomości. Dziewięć z nich należy jednak wyłącznie do Iwony Morawieckiej. Za najcenniejsze uchodzą dwie działki na wrocławskim Oporowie o łącznej powierzchni 15 hektarów. Wirtualna Polska licząc średnią cenę za metr kwadratowy nieruchomości gruntowych w tym rejonie wyliczyła, że działki mogą być warte 12,8 mln zł. Przez jedną z nich ma przebiegać droga - wówczas nieruchomość podzielona na części mogłaby być warta jeszcze więcej.

Iwona Morawiecka jest także właścicielką kilku nieruchomości przy wrocławskim Rynku: dwóch mieszkań w kamienicy (łączna wartość ok. 1,2 mln zł) i 226-metrowego lokalu użytkowego (wartość ok. 1,3 mln zł). Posiada także kawalerkę na osiedlu Muchobór Wielki (wartość 180 tys. zł), grunty orne w Żernikach Wrocławskim (wartość ok. 1,2 mln zł), gruntów ornych nad Bzurą (wartość ok. 250 tys. zł) oraz dwóch mieszkań na warszawskim Mokotowie (wartość ok. 6,35 mln zł).

Same nieruchomości Morawieckich (te z zeznania majątkowego premiera, te należące do jego żony oraz wspólny segment) są warte ponad 30 mln zł. Wirtualna Polska wskazuje, że do tego należy jeszcze doliczyć 3,5 mln zł, które Iwona Morawiecka uzyskała ze sprzedaży dwóch lokali użytkowych we Wrocławiu, oraz ponad 5 mln zł oszczędności Mateusza Morawieckiego. WP wylicza, że premier i jego żona zgromadzili majątek w wysokości co najmniej 40 mln zł. Te wyliczenia dotyczą oczywiście tylko gotówki i nieruchomości krajowych - ewentualne działki i domy znajdujące się za granicą nie są ujawniane w polskich księgach wieczystych.

WP przypomina, że Morawiecki zapewniał, iż nie ma nic z żoną do ukrycia, a transparentność blokuje brak odpowiednich przepisów, które umożliwiłyby pokazanie całego majątku. Stosowna ustawa nawet powstała w 2019 roku - obowiązek ujawniania majątku miał dotyczyć także małżonków i dzieci polityków. Prezydent Andrzej Duda skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie znajduje się do dziś.

