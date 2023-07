Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Porozmawiamy m.in. o pakcie senackim, który – jak zapowiadają politycy opozycji – ma zostać dopięty w najbliższych dniach.

Marcin Kierwiński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Na ten tydzień zaplanowane jest spotkanie liderów PO: Donalda Tuska, PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Tematem narady ma być właśnie obsada 100 senackich okręgów przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Kiedy poznamy nazwiska kandydatów opozycji na przyszłych senatorów? Co z mec. Romanem Giertychem i byłym liderem Nowoczesnej Ryszardem Petru - czy wystartują ostatecznie do Senatu w ramach paktu? Czy umowa obejmie związanego do niedawna z PiS senatora Jana Marię Jackowskiego?

Marcina Kierwińskiego zapytamy też, na jakim etapie są przygotowania PO i Koalicji Obywatelskiej do wyborów sejmowych oraz czy Donald Tusk wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom polityków PiS i upubliczni swe zarobki z czasów, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Zapytamy również, czy przedstawiciele PO i KO przyłączą się do planowanego na wtorek protestu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Krakowie.

Na poniedziałkową rozmowę, której gospodarzem będzie Piotr Salak, zapraszamy tuż po godz. 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!