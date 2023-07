Politycy prawicy szanują kobiety, nie wykorzystują tragedii kobiety do celów politycznych. (…). Dla prawicy kwestia obrony dzieci nienarodzonych jest sprawą fundamentalną – powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM Janusz Kowalski wiceminister z Suwerennej Polski pytany o sprawę pani Joanny.

Na pytanie, czy obrona praw kobiet jest dla prawicy tematem niewygodnym, gość Piotra Salaka odpowiedział: my bronimy praw kobiet.

"M.in. minister Zbigniew Ziobro przyjął najważniejszą ustawę jeżeli chodzi o przemoc. Chodzi o zwalczanie przemocy domowej. Lewica i PO nigdy nie miały czasu, żeby się tą sprawą zająć. Nikt więcej dla kobiet nie zrobił niż rządy Zjednoczonej Prawicy" - tłumaczył Janusz Kowalski.

"Pierwszego października Donald Tusk wykorzystując tragedię kobiet, chce wyprowadzić Polaków pod hasłem zabijania dzieci. To jest coś, czego jako katolik nie jestem w stanie zrozumieć. Jestem zwolennikiem obrony życia, obrony praw człowieka. Poczęty człowiek, który się nie narodził powinien być chroniony. Tak mówi też konstytucja uchwalona za czasów lewicy w 1997 roku. Ktoś kto zabija dziecko popełnia najcięższy grzech. A jedną z pierwszych obietnic Donalda Tuska było wprowadzenie aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Nie ma na to zgody. A wykorzystywanie tragedii kobiety - ja się opieram na oficjalnych komunikatach policji, która jest brutalnie atakowana dziś przez Donalda Tuska. Wielki szacunek dla policji, że ratują życie i zdrowie. Opieram się na oficjalnych stanowiskach policji i Izby Lekarskiej, bo mam szacunek do tej sprawy, a nie jak Donald Tusk, który wychodzi, feruje wyroki, który wykorzystuje tragedię kobiety, która miała zagrożenie życia, bo takie było zgłoszenie, po to, żeby walczyć o zabijanie dzieci" - powiedział Janusz Kowalski wiceminister z Suwerennej Polski z RMF FM.

Ponownie pytany o sprawę pani Joanny gość Piotra Salaka odpowiedział: uważam, że w takich sprawach zawsze trzeba postępować ostrożnie. "Natomiast nie ma zgody na to - powiem wprost - żeby w taki szatański sposób Donald Tusk wyprowadzał Polaków. My bronimy kobiet, Donald Tusk chce zabijać dzieci. Na to nie ma zgody" - stwierdził.

Tłusty kot prawicy?

Na pytanie: panie ministrze pan jest tłustym kotem prawicy - gość Piotra Salaka odpowiedział: ważę 86 kilogramów. "Nie mam nic do ukrycia. I przyniosłem dziś - mogę po raz pierwszy ujawnić - całe moje dochody, wtedy kiedy byłem poza polityką".

Janusz Kowalski w ciągu czterech lat był w zarządach czterech spółek. Chodzi o PGNiG, radę nadzorczą KGHM, radę Poczty Polskiej i zarząd Wytwórni Papierów Wartościowych.

"Jestem dumny z tego okresu, dlatego, że zostałem zakontraktowany przez państwo, żeby walczyć z Gazpromem. Jeżeli zbudowałem zespół i wywalczyliśmy sześć miliardów złotych od Gazpromu to jest to konkret. Jeżeli uratowałem tysiąc sto miejsc pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa przeprowadzając największą reformę od 20 lat - to jest konkret" - stwierdził gość RMF FM.