"Jeżeli PiS pomoże wprowadzić postulaty referendów, zmiany ordynacji wyborczych, sędziów pokoju i upodmiotowi obywateli, to pomogę tej partii. Każdej partii pomogę, która będzie chciała takie postulaty wprowadzić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. Szef koła poselskiego Kukiz'15 wyraził nadzieję, że kolejna rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim zakończy się podpisaniem porozumienia ws. startu z list PiS-u w jesiennych wyborach.

Wideo youtube

W ostatnich tygodniach odbyło się kilka spotkań pomiędzy Paweł Kukizem i Jarosławem Kaczyńskim, które dotyczyły podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi. Gość Porannej rozmowy w RMF FM wyraził nadzieję, że kolejna rozmowa zakończy się podpisaniem takiego porozumienia.

Muszę też wiedzieć, czego będzie się domagało ode mnie Prawo i Sprawiedliwość. Nietrudno zgadnąć - głosowania wspólnego. Ja jestem o tyle wygodnym partnerem dla tej partii, że nie mam żadnych oczekiwań w zakresie spółek skarbu państwa, urzędów, ministerstw - mnie interesują tylko i wyłącznie postulaty - stwierdził.

Szef koła poselskiego Kukiz'15 doprecyzował, że mowa o postulatach referendów, zmiany ordynacji wyborczych, sędziów pokoju i upodmiotowienia obywateli. Jak na razie Kaczyński jest jedynym politykiem, który do tej pory zrealizował praktycznie wszystkie zobowiązania względem mnie - zaznaczył.

Odnosząc się do projektu ws. sądów pokoju, Paweł Kukiz powiedział, że "jest szansa na to, iż część posłów Suwerennej Polski, np. Tadeusz Cymański czy Mariusz Gosek, poprą ten projekt".

Jaka jest przyczyna medialnej wojny Pawła Kukiza z prezesem Suwerennej Polski, Zbigniewem Ziobro?

Prawdopodobnie to są typowe partyjne choroby polegające na tym, że boją się utraty miejsc w Sejmie dla swoich, boją się utraty wpływu na pozyskiwanie funduszów. Tam jest o każde miejsce bitwa. Gdyby doszło do porozumienia z PiS-em, a ja startowałbym z Opola, to w ciężkiej sytuacji jest wybitny poseł Janusz Kowalski - powiedział szef koła poselskiego Kukiz'15.

Dodał, że chodzi przede wszystkim o pieniądze. Jak ich nie będzie w Sejmie, to nie będą mogli dalej kombinować przy funduszach sprawiedliwości, Lasach Państwowych i tym podobnych rzeczach. Wiedzą doskonale, że ja mam zupełnie inne podejście do polityki, jestem pryncypialny. Zależy mi tylko i wyłącznie na postulatach, im - na kasie - stwierdził.