​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Porozmawiamy z nim m.in. o próbie odwołania go z funkcji wicemarszałka Sejmu i o przyszłości jego partyjnego kolegi Grzegorza Brauna.

Krzysztof Bosak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Krzysztof Bosak w środowym głosowaniu zachował stanowisko wicemarszałka Sejmu. Odwołania posła i jednego z liderów Konfederacji chciała Lewica, ale wniosku w tej sprawie - poza pojedynczymi posłami - nie poparła ani Koalicja Obywatelska, ani oba kluby Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050). Większość klubu Prawa i Sprawiedliwości nie wzięła udziału w głosowaniu. Wcześniej jednak - jak informowały media - w PiS doszło do ostrego sporu - posłowie zbuntowali się przeciwko decyzji władz klubu, by poprzeć wniosek Lewicy. Czy Krzysztof Bosak to pierwszy od lat polityk, któremu od lat udało się podzielić zarówno rządzących, jak i opozycję?

Naszego czwartkowego gościa zapytamy także o to, co czeka jego partyjnego kolegę Grzegorza Brauna. W jego przypadku posłowie byli w środę zgodni - prawie cały Sejm opowiedział się za uchyleniem mu immunitetu. W tym przypadku z wnioskiem wystąpiła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która chce Braunowi postawić zarzuty związane z grudniowym incydentem, gdy poseł Konfederacji zgasił, przy użyciu gaśnicy proszkowej, świece chanukowe w Sejmie.

