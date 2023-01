"Podnieśliśmy wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków i ponieśliśmy za to bardzo surową karę, i wyciągnęliśmy z tego wnioski" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu i posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak zapewniła, kolejnego podniesienia wieku emerytalnego nie będzie.

Wideo youtube

Robert Mazurek pytał posłankę m.in. o to, czy opozycja pomoże rządowi przyjąć ustawę o Sądzie Najwyższym. Wczoraj bardzo wyraźnie powiedział to Donald Tusk i liderzy wszystkich partii opozycyjnych, że my nie będziemy przeciwko tej ustawie - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Dzisiaj w nocy o 1.30 skończyło się posiedzenie komisji. Prawo i Sprawiedliwość, mimo że nie miało składać żadnych poprawek, poprawkę złożyło. To nie jest serial, ale bardzo kiepska telenowela - mówiła posłanka.

Jak zaznaczyła, Platforma Obywatelska - jeśli wygra tegoroczne wybory - nie podniesie wieku emerytalnego. Bardzo wyraźnie wczoraj na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, patrząc w oczy wszystkim Polakom: nie wracamy do podnoszenia wieku emerytalnego. Koniec. Kropka - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Myśmy podnieśli wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków i ponieśliśmy za to bardzo surową karę i wyciągnęliśmy z tego wnioski - dodała Kidawa-Błońska.