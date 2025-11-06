W piątek Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu byłego ministra sprawiedliwości. W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Piotra Glińskiego, czy na dobre ruszyło rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości i czy on sam nie obawia się zarzutów?

Piotr Gliński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Według ostatniego sondażu Research Partner PiS mogłoby liczyć na poparcie 27,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3,8 pkt proc. w porównaniu do sierpnia. To kolejne badanie, w którym ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego traci. Czy partię dotknął głęboki kryzys?

Robert Telus tłumaczył się w siedzibie Praw i Sprawiedliwości ws. sprzedaży terenu pod inwestycje CPK. Polityk został zawieszony, a specjalna komisja partyjna pod przewodnictwem Elżbiety Witek bada jego udział w aferze. Czy były minister rolnictwa poniesie konwekcje?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła plany likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. W zamian zaproponowano bezpośrednie wsparcie z budżetu państwa w wysokości 2,5 mld zł rocznie. Byłego ministra kultury zapytamy jak ocenia propozycję Marty Cienkowskiej.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.