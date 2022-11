Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czy śmierć samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 r. jest już przesądzona. Co dalej z Izerą – polskim samochodem elektrycznym, który według zapowiedzi w 2024 r. miał trafić do salonów? Czy farmy wiatrowe wrócą w Polsce do łask?

Jacka Ozdobę, polityka Zjednoczonej Prawicy, zapytamy także o sobotnie słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat przyczyn spadku dzietności. Czy liczba urodzeń w Polsce spada ponieważ młode Polki nadużywają alkoholu?