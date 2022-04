„Wizyta miała być nie tylko symbolem, ale przede wszystkim rozmową o tym, jak wygląda sytuacja Ukrainy, jakie są jej aktualne potrzeby. Wbrew dość pozytywnym militarnym nastrojom ostatnich dni, kiedy Rosja zaczęła wycofywać się spod Kijowa, to w rzeczywistości sytuacja jest dużo poważniejsza” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

Na wschodzie Ukrainy dojdzie w najbliższych dniach do potężnej bitwy pancernej, prawdopodobnie największej takiej bitwy od II wojny światowej i dzisiaj potrzebne są rozmowy z Ukrainą o tym, czego Ukraina potrzebuje, żeby tę bitwę wygrać. To był główny temat rozmów prezydentów w Kijowie - przekazał dyplomata.

Ukraina potrzebuje sprzętu, broni, wsparcia sojuszniczego, także jeśli chodzi o współpracę wywiadowczą, to oczywiście cały czas się dzieje. Cały czas mamy do czynienia z głosami w Europie Zachodniej, także w naszej części Europy, żeby jak najszybciej tę wojnę zakończyć za jakąkolwiek cenę, żeby doprowadzić do rozmów z Rosją, nieważne czy Ukraina wygra, czy przegra - stwierdził gość Roberta Mazurka.