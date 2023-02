"Ja bardzo cenię Hannę Gil-Piątek, ale jestem żeglarzem - jeśli umawiam się, że płynę z jednym skipperem z Malagi do Lizbony, to nie dopuszczam do siebie takiej sytuacji, że wysiada nagle na Gibraltarze i mówi: płyńcie dalej sami. Troszkę tak się stało. Jakkolwiek tego nie oceniać, Haniu, życzę Ci powodzenia, gdziekolwiek będziesz" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Robert Mazurek pytał swojego gościa o powody odejścia szefowej klubu.

Michał Gramatyka / Piotr Szydłowski / RMF FM Wideo youtube Robert Mazurek zauważył, że na opozycji wszyscy się kłócą, oskarżają o niecne plany, a Polskę 2050 porzuca szefowa koła Hanna Gil-Piątek. Co się stało? Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gramatyka o odejściu Gil-Piątek: Mogła się poczuć obco w nowej rzeczywistości Nie rozumiem jej decyzji, ale rozumiem, że mogła się poczuć obco w pewnej nowej rzeczywistości ze swoim podejściem do świata, ze swoim progresywnym nastawieniem, ze swoją postawą - odparł Michał Gramatyka. Widzę procesy pozytywne, żeby dać jakiś odpór. Pozytywnym procesem jest spotkanie dwóch liderów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, gdzie zapowiadają wspólną pracę programową nad stworzeniem propozycji, na którą Polki i Polacy będą mogli zagłosować - dodał. Czy decyzja o odejściu szefowej koła poselskiego jest poważnym problemem? To zawsze jest poważny problem, w momencie kiedy z jakiejś grupy odchodzi cenna, doświadczona i pracowita osoba. Ale damy radę - zapewnił polityk. Poseł Polski 2050 powiedział, że ma dobre wspomnienia związane z Hanną Gil-Piątek. Przypomniał ich wizytę w Dublinie, gdzie rozmawiano o tym, jak Irlandia poradziła sobie z referendum konstytucyjnym. "To był dobry czas" - podkreślił. Zobacz również: Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050. "To już nie jest moja droga" "Jestem przekonany, że wygramy te wybory" Robert Mazurek pytał swojego gościa, dlaczego Polska 2050 nie idzie do wyborów z Platformą Obywatelską, skoro obu partii nie dzielą żadne poważne różnice programowe. To pytanie o program jest dość zasadne. Polska 2050 opublikowała na dzisiaj siedem modułów programowych; chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda program reszty opozycji, dlatego nasz lider zapraszał pozostałych liderów do tzw. konferencji o przyszłość Polski, czy moglibyśmy się tym podzielić - powiedział Michał Gramatyka. Prowadzący rozmowę dociekał, dlaczego Polska 2050 nie chce startować razem z PO. Poseł partii Szymona Hołowni odparł, że jego lider chce zaproponować coś nowego. W naszej strategii jest obejście Prawa i Sprawiedliwości z dwóch stron - niech z jednej będzie ta Platforma, ale z drugiej niech powstanie siła radykalnego centrum - stwierdził. Michał Gramatyka starał się uniknąć odpowiedzi na pytanie, czy Polska 2050 wystartuje do wyborów na jednej liście z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jestem przekonany, że wygramy te wybory. Najlepszym sposobem na (ich) wygranie jest stworzenie dwóch bloków wyborczych - dodał. Zobacz również: Komorowski: Zachodowi brakuje koordynacji wysiłków w dostarczaniu broni Ukrainie

