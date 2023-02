"Projekt ustawy (dotyczący zakazu sprzedaży napojów energetycznych młodzieży - przyp. RMF FM) dzisiaj zostanie złożony w Sejmie” – zdradził w Porannej rozmowie w RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk. Inicjatywa zakłada, że energetyki będą mogły kupować tylko osoby, które są pełnoletnie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezes partii Republikańskiej, europoseł PiS Adam Bielan 31 stycznia podczas konferencji w Sejmie zapowiedział złożenie projektu w sprawie zakazu sprzedaży napojów energetycznych młodzieży.

"Narkotyk zapakowany w cukierek"

Autorem projektu jest wiceprezes partii i minister sportu Kamil Bortniczuk. Polityk był pytany o tę inicjatywę w Porannej rozmowie w RMF FM. Bortniczuk wyjaśnił, że zainteresował się tym tematem po przekazaniu mu informacji o problemie przez znajomych nauczycieli. Sprawą na polecenie ministra zajął się Zakład Fizjologii Żywienia i Dietetyki Instytutu Sportu.

Dzisiaj już dysponuje badaniami statystycznymi dotyczącymi Polski i to uczestników programu SKS (Szkolne Kluby Sportowe), czyli młodych sportowców. One wskazują na to, że napoje energetyczne to trochę narkotyk zapakowany w cukierek. Dlatego tym bardziej powinniśmy się tego wystrzegać i zakazać kupna tych napojów dzieciom - stwierdził szef resortu na antenie RMF FM.

Bortniczuk wskazywał, że często napoje energetyczne są sprzedawane w pojemności litra w cenie wody mineralnej, co oznacza, że dziecko wypijając litr energetyka, dostarcza sobie taką ilość kofeiny, jaka znajduje się w 6-8 filiżankach. Czasami w ciągu jednej przerwy lekcyjnej - zaznaczył.