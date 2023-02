Dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego powiedziała, że należy liczyć na polepszenie stosunków polsko-żydowskich. Myślę, że zawsze jest na to miejsce. Natomiast nie wiem, czy są fatalne, jest pewien impas - dodała.

Co jest przeszkodą w tych relacjach? Być może po prostu za dobrze oba społeczeństwa się znają. Mamy prawo się do siebie wtrącać. Nie chodzi jednak o wtrącanie się w politykę, ale bardziej o kulturę i sposoby postrzegania jakichś takich związków między naszymi krajami, też tego bagażu tradycji, kultury i historii - stwierdziła dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Prowadzący rozmowę zauważył, że Polacy mają uczucie, iż Żydzi nas nie lubią. Dominuje poczucie, że w Izraelu mamy fatalną opinię. Dlaczego?

Wydaje mi się, że pewien krytycyzm wynika z doświadczeń osobistych tych, którzy z Polski musieli wyjechać po wojnie w dosyć przymusowych warunkach. Po pierwsze, część nie mogła do Polski wrócić zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tułała się po Europie w obozach. Potem przymusowe wyjazdy z Polski do Izraela za czasów Gomułki, (...) twardy komunizm PRL-owski lat 80. To w ogóle nie sprzyjało stosunkom dyplomatycznym - powiedziała Krawczyk.

Szewach Weiss zwykł mawiać: dlaczego Żydzi wybaczyli Niemcom, a nie są w stanie wybaczyć Polakom? Monika Krawczyk stwierdziła, że "Niemcy byli bardziej odległym i abstrakcyjnym bytem niż ten sąsiad, który nie podał szklanki wody".

Antysemityzm w Polsce rozgrywa się głównie w internecie

Dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego była pytana o to, czy w Polsce mamy do czynienia z problemem antysemityzmu. Jej zdaniem cały polski antysemityzm rozgrywa się głównie w internecie. Wyraża się w mowie nienawiści i w takich komentarzach, które łatwo jest komuś przyczepić i od razu stworzyć z tego lawinę takich zdań, które są naprawę karygodne - zauważyła Monika Krawczyk.

Jak mówiła, trzeba też powiedzieć o pewnych zachowaniach, które miały miejsce w przestrzenni publicznej. Odnośnie oficjalnych statystyk, to jest to problem właściwie minimalny. Ale tu trzeba słowo krytyki powiedzieć o pewnych zachowaniach publicznych, które też miały miejsce w Polsce i które potem rozlewają się na cały świat, np. palenie statutu kaliskiego czy palenie kukły Żyda we Wrocławiu. To są bardzo poważne incydenty, o których później nie słyszymy, jak się zakończyły - zwróciła uwagę.