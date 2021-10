„Najważniejsze w sondażach jest to, że 30-40 proc. osób deklaruje, że nie pójdzie do wyborów. Do tych ludzi trzeba dotrzeć. Bez nich wygranie wyborów, pokonanie PiS-u jest niemożliwe” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Gramatyka. "Jak będziemy opowiadać cały czas o ‘politycznym nelsonie’ czy opozycja się zjednoczy? Czy będzie duopol? Czy będzie PiS - Platforma to w życiu tych ludzi nie przekonamy. Polska 2050 może ich przekonać" - zadeklarował poseł koła 2050.

