Czy w sprawie tzw. afery podsłuchowej powinna powstać sejmowa komisja śledcza, jak chce opozycja? A może, jak proponuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, nowa „komisja weryfikacyjna” na wzór tej, która od kilku lat zajmuje się skutkami reprywatyzacji w Warszawie? Czy co z komisją śledczą ds. Pegasusa, którą kilka miesięcy temu poparł Paweł Kukiz, a która do tej pory nie powstała? To pytania, które między innymi Robert Mazurek zada swemu gościowi.

/ RMF FM Tematem Porannej rozmowy będą też dalsze zmiany w sądownictwie, w tym postulowane przez Pawła Kukiza powołanie sędziów pokoju. Czy wątpliwości natury konstytucyjnej, o których mówili ostatnio – i prezes PiS, i na naszej antenie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, pogrzebią ostatecznie pomysł lidera Kukiz’15? Zapraszamy we wtorek do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00.

