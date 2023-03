„Trzeba odchodzić od tych źródeł emisji, które są duże. Transport to jest 20 proc. W tych 20 proc., 70 proc. to emisje z samochodów spalinowych, indywidualnych” – tak poparcie Lewicy dla unijnego zakazu rejestrowania aut spalinowych tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula. „Jest tak, że jeżeli nie będzie tanich alternatyw wobec samochodów spalinowych, jeżeli nie będzie transportu publicznego, to ludzie sami wysadzę te regulacje w powietrze” – podkreślił gość RMF FM i złożył deklarację na rok 2035, kiedy unijny zakaz ma wejść w życie: „Jeżeli nie będzie tanich alternatyw, to sam założę żółtą kamizelkę i pójdę protestować”.

Wideo youtube Poseł na uwagę, że sam posiada dwa samochody typu SUV, odpowiedział: Jednego nie zaliczyłbym jako SUV, to jest kombi. Przyjechałem do studia rowerem, głównie jeżdżę po Warszawie rowerem. Waloryzacja 500+? Gdula: Wolałbym podwyżki dla nauczycieli Gdyby to ode mnie zależało i albo waloryzowalibyśmy 500+, albo więcej płacili nauczycielom, to ja bym wybrał płacenie nauczycielom - mówił o pomyśle waloryzacji świadczenia 500+, gość Roberta Mazurka. Coraz więcej ludzi wysyła dzieci do prywatnych szkół, bo nie dostaje dobrej publicznej edukacji - dodał. Poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz zasugerował, że rząd PiS tworzy margines społeczny wypłacając świadczenia takie jak 500+. Z tą opinią nie zgodził się polityk Lewicy. Zanim zostałem politykiem, broniłem 500+. To jest dobre rozwiązanie. Rodziny potrzebują wsparcia, wychowanie dzieci kosztuje. Nawet jeśli nie przyniosło to takich efektów jak oczekiwaliśmy - nie wzrosła dzietność - to jednak jest to dobre rozwiązanie, wsparcie dla rodziców w codziennym funkcjonowaniu. Nie podzielam tego stanowiska (Bartłomieja Sienkiewicza - przyp. RMF FM) - zaznaczył Maciej Gdula. Gdula dopytywany o program zaproponowany przez PO - tzw. "babciowe", zdradził, że wolałby inwestycje w rozwój żłobków. Wolę, żeby powstała infrastruktura na lata, a nie program, który kiedyś ktoś zlikwiduje. Infrastruktura powstanie, powstaną miejsca pracy, dzieci będą miały dobrą i profesjonalną opiekę. Jeszcze ta nazwa "babciowe" - czy babcia musi się zajmować wnuczkami? Znam kilka babć, dla których nie jest to pierwsza rozważana opcja - podkreślił. Zobacz również: Petru: Słabością PiS jest gospodarka, siłą wojna religijna

Opracowanie: Nicole Makarewicz