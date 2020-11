„Nie przewiduję zagrożeń dla stałości funkcjonowanie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel. Zastępca rzecznika PiS odniósł się do słów byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w mediach sugerował, że część posłów może odejść z PiS. „To są oczywiście decyzje panów posłów, dlaczego Jan Krzysztof Ardanowski to jednak jego trzeba pytać, nie mnie. Ja jednak jestem dobrej myśli, liczę, że nastąpi taka refleksja, że nie po to wyborcy na nas głosowali, żebyśmy teraz wracali do złych tradycji polskiej prawicy” – komentował zastępca rzecznika PiS.

Fogiel o działaniach służb podczas Marszu Niepodległości: Oczekuję od policji odniesienia się do zarzutów Piotr Szydłowski / RMF FM

Dopytywany o to, czy w PiS toczą się rozmowy z posłami zawieszonymi za głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wbrew partii, mówił: Nie negocjujemy w tego typu sprawach, ale rozmowy są prowadzone.

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z RADOSŁAWEM FOGLEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogiel o możliwym odejściu posłów: Nie po to na nas głosowano, żebyśmy wracali do złych tradycji polskiej prawicy





Radosław Fogiel był też pytany o to, czy "Piątka dla zwierząt" po powrocie z Senatu będzie jeszcze głosowana w Sejmie: W tej chwili nie mamy takich planów. Chcemy, żeby zawartość tej ustawy i to wszystko co zostało ustalone w międzyczasie trafiło do Sejmu jako nowe przedłożenie - odpowiedział poseł PiS.

"Oczekuję od policji odniesienia się do zarzutów"

Jest oczywiste, że to co się stało z fotoreporterem "Tygodnika Solidarność’" nie powinno mieć miejsca. Już wczoraj wiceminister MSWiA Błażej Poboży ogłosił, że postępowanie sprawdzające w tej sprawie zostało wszczęte. Mam nadzieję na szybkie wyjaśnienie sprawy - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel skomentował wczorajsze działania policji. Fotoreporter Tomasz Gutry został postrzelony z policyjnej broni na Marszu Niepodległości.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości pytany o inne działania mundurowych podczas wczorajszej demonstracji podkreślił, że nie był na miejscu wydarzeń. Trudno mi oceniać czy za każdym razem działania policji były zasadne - mówił i dodał: Oczekuję od policji jasnego odniesienia się do zarzutów.

Co z głosowaniem ws. prezydenckiego projektu dot. aborcji? "Będą o tym decydować poszczególni posłowie"

Przede wszystkim (ustawa "Stop LGBT" - przyp. RMF FM) zdaje się podważać konstytucyjną wolność zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Radosław Fogiel. Zapytany, czy zagłosowałby za taką ustawą, wicerzecznik PS odparł: Nie sądzę, żeby taka ustawa była zgodna z konstytucją, więc nie. Mam wrażenie, że to jest próba ponownego rozhuśtania emocji społecznych - dodał poseł PiS.

W programie padło też pytanie, czy w PiS będzie dyscyplina w sprawie głosowania prezydenckiego projektu ustawy dot. aborcji. W tego typu spawach nie ma w PiS dyscypliny. To są kwestie światopoglądowe. Będą o tym decydować poszczególni posłowie - odpowiedział Fogiel.

Robert Mazurek zapytał też swojego gościa o to, kiedy pojawi się ustawa dot. podziału Mazowsza. Chciałbym, żeby to było jeszcze w tym roku - odpowiedział Fogiel i dodał, że będzie to projekt poselski: Chociaż wiem, że koledzy, którzy nad nim pracują, konsultują go z administracją. Do tej pory koordynował prace pan poseł Marek Suski - dodał wicerzecznik PiS.