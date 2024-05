​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska.

Elżbieta Łukacijewska /

Z posłanką z Podkarpacia porozmawiamy o jej wyborczym starciu o mandat w eurowyborach z Danielem Obajtkiem. Łukacijewska od lat wygrywa w swoim regionie, który nazywany jest bastionem PiS-u.

W programie także pytania o wymiar sprawiedliwości, o zagrożenie ze strony Rosji i kolejne rozdanie stanowisk w Komisji Europejskiej.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!