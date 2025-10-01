Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapytamy go m.in. o wykluczenie z klubu radnych PiS dolnośląskiego sejmiku aż siódemki polityków związanych z Mateuszem Morawieckim.

Tobiasz Bocheński / Archiwum RMF FM

Czy Polska powinna wydać Niemcom Wołodymyra Ż.? Co z immunitetem prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Czy Polska powinna opodatkować big techy? Na te i inne pytania odpowie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

