Czy polskie służby odnotowały ostatnio więcej aktów dywersji ze strony Rosji i Białorusi? A może ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie? Jak skutecznie sobie z nimi radzić? Czy sprzedaż działki pod CPK jest sprawdzana przez służby? Jaka przyszłość czeka Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czy prezydent Karol Nawrocki podziela potrzebę jego likwidacji? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Siemoniak / Jakub Rutka / RMF FM

Z Tomaszem Siemoniakiem porozmawiamy też o immunitecie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Gdzie jest i czy stawi się na czwartkowej komisji regulaminowej? Czy służby sprawdzają powiązania Grzegorza Brauna z białoruskim reżimem? Co dalej z przejściami granicznymi z Białorusią i ich otwarciem w kontekście wojny hybrydowej? Poruszymy też temat budowy schronów. Czy w nowym roku, po nowelizacji ustawy, przybędzie ich znacząco więcej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

