Tuż przed Marszem Niepodległości doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskiem. W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Marcina Mastalerka, byłego szefa Gabinetu Prezydenta RP, o to kto wyjdzie z tego sporu silniejszym. Zapytamy także, czy Zbigniew Ziobro powinien ubiegać się na Węgrzech o azyl polityczny.

Marcin Mastalerek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował 136 nominacji oficerskich w ABW i SKW. Od tego czasu Pałac Prezydencki i KPRM wzajemnie się oskarżają. Marcina Mastalerka zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM, czy spór polityczny nie poszedł zbyt daleko?

Andrzej Duda po przejściu na polityczną emeryturę zajął się działalnością medialną i finansową. Jak były szef Gabinetu Prezydenta RP ocenia ostatnie decyzje swojego byłego szefa?

Byłego posła PiS zapytamy o decyzję Sejmu, który uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Czy były szef MS podjął dobrą decyzję, wyjeżdżając do Budapesztu? Czy powinien ubiegać się na Węgrzech o azyl polityczny?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.