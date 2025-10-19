Czy kongres PiS, który ma się odbyć w najbliższy weekend, to programowe przygotowania na wypadek wcześniejszych wyborów? Czy program jest już gotowy? Po co partii tak kontrowersyjni działacze jak Łukasz Mejza i Robert Bąkiewicz? Czy PiS zagłosuje za ustawą o statusie osoby najbliższej? O to m.in. zapytamy Jacka Sasina, polityka Prawa i Sprawiedliwości, w Porannej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Porozmawiamy też o potencjalnym pakcie senackim z Konfederacją. Czy prezydent porozumiewa się z Konfederacją ponad głowami polityków PiS? Czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie w Marszu Niepodległości?

Zapytamy też Jacka Sasina, kogo widziałby w roli premiera z ramienia jego partii, czy nazywa już Przemysława Czarnka "premierem"?

Jacek Sasin / Jakub Rutka / RMF FM

