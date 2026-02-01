Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę o rozejm olimpijski w związku z rozpoczynającymi się w piątek zimowymi igrzyskami Mediolan-Cortina. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie w Watykanie poprosił rządzących o konkretne gesty na rzecz odprężenia i dialogu.

Papież Leon XIV zaapelował o rozejm olimpijski w związku z zimowymi igrzyskami Mediolan-Cortina, które startują w piątek.

Podczas modlitwy Anioł Pański na Placu Świętego Piotra papież zwrócił się do tysięcy wiernych.

Papież przypomniał o tradycji rozejmu olimpijskiego, towarzyszącej igrzyskom od wieków.

Papież o rozejmie olimpijskim

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański Leon XIV powiedział: W piątek rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina, po których odbędzie się Paralimpiada.

Kieruję moje życzenia do organizatorów i wszystkich sportowców. Te wielkie wydarzenia sportowe stanowią mocny przekaz braterstwa i ożywiają nadzieję na świat w pokoju. Taki jest też sens rozejmu olimpijskiego, pradawnego zwyczaju, który towarzyszy igrzyskom - mówił papież.

Pragnę, aby ci, którym leży na sercu pokój między narodami i sprawują władzę, potrafili z tej okazji wykonać konkretne gesty na rzecz odprężenia i dialogu - dodał.

Leon XIV wyraził głębokie zaniepokojenie wzrostem napięć między Stanami Zjednoczonymi i Kubą.

Otrzymałem z wielkim zaniepokojeniem informacje na temat wzrostu napięcia między Kubą i Stanami Zjednoczonymi, dwoma bliskimi krajami. Przyłączam się do przesłania kubańskich biskupów, zachęcając wszystkich rządzących, by promowali szczery i skuteczny dialog, by uniknąć przemocy i wszelkich działań, które mogłyby zwiększyć cierpienia drogiego narodu kubańskiego - powiedział papież, zwracając się do tysięcy osób przybyłych na Plac Świętego Piotra.

Wyraził pragnienie, by patronka Kuby, Matka Boża z Cobre, pomagała i chroniła wszystkich w tym kraju.

Tragicznie aktualna inicjatywa

Leon XIV nawiązał do obchodzonego w niedzielę we Włoszech krajowego dnia pamięci o cywilnych ofiarach wojen i konfliktów na świecie.

Ta inicjatywa jest niestety tragicznie aktualna. Codziennie przecież notuje się cywilne ofiary działań zbrojnych, które jawnie naruszają moralność i prawo. Zabici i ranni z wczoraj i dziś zostaną naprawdę uczczeni wtedy, gdy położy się kres tej niedopuszczalnej niesprawiedliwości - oświadczył papież.

Zapewnił o modlitwie za ofiary i wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku huraganu Kristin w Portugalii, cyklonu Harry, który spowodował znaczne zniszczenia na południu Włoch, a także powodzi w Mozambiku.

Papież pozdrowił też liczne grupy z Polski, obecne na Placu Świętego Piotra.