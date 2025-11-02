W ostatnich sondażach w siłę rosną ugrupowania prawicowe. O samodzielnej większości w przyszłym parlamencie może zdecydować ugrupowanie Grzegorza Brauna. W Porannej rozmowie zapytamy Radosława Fogla, czy PiS mógłby podjąć współpracę z KKP?

/ Piotr Mazur / RMF FM

Wideo youtube

Firma Dawtona, której wiceprezes kupił tuż przed zmianą władzy działkę przeznaczoną na cele CPK, zrobiła specjalnie dla polityków PiS serię tubek z musami owocowymi. Według portalu WP na fakturach za te kampanijne gadżety nie zgadza się nic, począwszy od firmy producenta. Czy zamieszany w aferę były minister rolnictwa zostanie usunięty z partii?

Prezydencki minister Marcin Przydacz powtarza tezę, aby to Zełenski przyjechał do Warszawy. Czy Karol Nawrocki próbuje zaostrzyć relacje polsko-ukraińskie?

Do tej pory prezydent zawetował rekordową liczbę projektów. Czy głowa państwa podpisze ustawę podwyższającą CIT dla banków?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.



