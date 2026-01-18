W Porannej rozmowie zapytamy europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia, co dokładnie ma zwierać porozumienie Komisji Europejskiej z New Delhi. Czy umowa na pewno nie obejmie rolnictwa? Co zyska Polska? Na ile UE potrzebuje kolejnego porozumienia handlowego? Na jakim etapie są negocjacje?

Czy planowane na koniec stycznia spotkanie prezydenta i szefa MSZ przyniesie zgodę ws. nominacji ambasadorskich?

Donald Trump grozi, że zajmie Grenlandię siłą. W reakcji na to Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle żołnierzy na wyspę i nie weźmie udziału w manewrach organizowanych przez Danię. Czy premier podjął słuszną decyzję?

