Co z obniżeniem składki zdrowotnej? Czy wiek emerytalny - jak proponuje Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta - powinien zostać obniżony do 60. roku życia również mężczyznom? Kiedy nastąpi likwidacja Funduszu Kościelnego? W Porannej rozmowie w RMF zapytamy o to Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.