​Czy atak dronów zakończył spór pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem? Na to pytanie odpowie w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Zapytamy go m. in. o to, kiedy zostanie powołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Rafał Leśkiewicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Rafała Leśkiewicza zapytamy także o to, kiedy zostanie powołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Kancelaria Prezydenta jest w kontakcie z amerykańską administracją? Jak po prowokacji Rosji powinno postąpić NATO? Czy jest szansa na porozumienie ws. ambasadorów w USA i we Włoszech?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.