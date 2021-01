„Świat się zmienił dosyć mocno, jeśli chodzi o ostatni rok. Natomiast sprawa, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie w kwestii cen energii, jest w rękach ministra klimatu i środowiska. Jeżeli chodzi o samo ustalanie cen, to nie rząd ustala ceny, ale prezes URE na podstawie wniosków taryfowych, które przedstawiają firmy” - mówił Michał Kurtyka w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o to, kiedy Polacy doczekają się rekompensat prądu. Dopytywany o to, kto powołuje prezesa URE, przedstawiciel rządu odpowiedział: „Premier”.

Przygotowujemy projekt ustawy, który wesprze odbiorców wrażliwych. Odbiorcy wrażliwy to tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego jest znaczący. Granicą, którą w tej sytuacji przyjmuje jest ok. 10 proc. Jeżeli 10 proc. dochodów płacimy na energię, to podpadamy pod umowną definicję odbiorcę wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa energetycznego - przyznał.

W trakcie rozmowy Robert Mazurek spytał swojego gościa, kiedy najbiedniejsi mogą się spodziewać rekompensata za podwyżki cen prądu. Jeżeli chodzi o rozwiązanie ustawowe, ono będzie gotowe w pierwszej połowie roku - stwierdził minister.

"Rząd przestawia rozwiązania systemowe, samorządy muszą jeszcze z tego skorzystać"

Ochrona powietrza jest zadaniem ustawowym samorządów w Polsce. Kiedy rząd przestawia dla nich rozwiązania systemowe, to oni muszą jeszcze z tego skorzystać - mówił o działaniu rządowego programu "Czyste powietrze" na antenie RMF FM przedstawiciel rządu.

Odpowiadając na zarzuty, że co trzeci powiat w Polsce nie podpisał umowy na walkę ze smogiem, stwierdził: To jest mój nieustający apel. My jako rząd przygotowaliśmy program ‘"Czyste powietrze", a mój priorytet w momencie kiedy objąłem funkcję ministra klimatu był taki, żeby ten program uprościć i usprawnić. To się stało - ocenił Kurtyka.