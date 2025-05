Co Radosław Sikorski usłyszał w sobotni wieczór od Sławomira Mentzena? Jak szef MSZ ocenia dwa niedzielne marsze w Warszawie? Co z polską polityką zagraniczną, jeśli Rafał Trzaskowski przegra wybory z Karolem Nawrockim? Czy Europa jest gotowa na opuszczenie przez USA Starego Kontynentu? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w poniedziałek w Porannej rozmowie w RMF FM Radosława Sikorskiego, szefa MSZ z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!