Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Kiedy kolejny pakiet deregulacyjny? Czy rzeczywiście deweloperzy naciskali na NBP, aby obniżyć stopy procentowe? Czy ustawa ws. składki zdrowotnej wróci do Sejmu w nowej formie? Między innymi te pytania zada swojemu gościowi Tomasz Terlikowski.

Ryszarda Petru zapytamy też o to, co sądzi o nowym pomyśle Szymona Hołowni na uzyskanie od Niemiec reparacji wojennych.

Padnie również pytanie o przyszłość projektu mieszkaniowego "Pierwsze klucze". Porozmawiamy także o ostatnich dniach kampanii wyborczej.

Ryszard Petru / Jakub Rutka / RMF FM

