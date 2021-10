„Opozycja od kilku lat co chwilę ogłasza, że Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Zawsze, kiedy jest sytuacja, w której polski rząd ma inne zdanie niż na przykład Komisja Europejska, jest grzmienie opozycji, że Polska wychodzi z UE. To jest festiwal, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tylko retoryka jest podkręcona. To jest przykre z tego powodu, że niezależnie od tego, jaką mamy wizję Polski, to powinniśmy mieć wizję Polski a nie Brukseli” – tak na pytanie o to, czy grozi nam polexit odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta.

