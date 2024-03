W dziedzinie gospodarki nie widzę żadnej widocznej naprawy, widzę kontynuację "pisizmu" - tak o 100 dniach rządu Donalda Tuska mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz. Ekonomista i były minister finansowych jest zszokowany faktem, że Tusk w kampanii obiecał benzynę po 5,19 zł.

Prof. Leszek Balcerowicz / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Z okazji przypadających w piątek 100 dni rządu Donalda Tuska Robert Mazurek zapytał Leszka Balcerowicza, dlaczego benzyna nie kosztuje 5,19 zł, jak zapowiadał w kampanii wyborczej Tusk. Naprawdę to mówił? O Boże - to jest mój komentarz - odpowiedział mocno zdziwiony Balcerowicz.

Główna część to są podatki. Choć podatki łącznie są wysokie, to wydatki są jeszcze większe i w rezultacie mamy rekordowy na tle Unii Europejskiej deficyt, za który płacimy rekordowo wysokie odsetki - zaznaczył były minister.

Balcerowicz o sukcesie i porażce 100 dni rządu

Balcerowicz był pytany o największy sukces 100 dni rządu Tuska. Podjęcie zdecydowanych działań na rzecz naprawy wymiaru sprawiedliwości, ogromna zasługa ministra Bodnara - mówił gość RMF FM. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, zapowiedzi PO i samego Tuska były prawidłowe - zaznaczył.

Politykę gospodarczą rządu ocenił na minus. W dziedzinie gospodarki nie widzę żadnej widocznej naprawy, widzę kontynuację "pisizmu". Nie ma zapowiedzi odwrócenia pisowskich nacjonalizacji, czyli upolitycznienia gospodarki. Po drugie nie ma nawet zapowiedzi poważniejszych naprawy finansów publicznych - podkreślił.

W dziedzinie gospodarczej Tusk i PO w trakcie kampanii wyborczej licytowali się z PiS-em, kto da więcej, albo kto szybciej wprowadzi 800 plus. To była degradacja jakości debaty na tematy bardzo ważne, polityki gospodarczej - mówił Balcerowicz.

Balcerowicz o prywatyzacji mediów publicznych

Były ekonomista mówił także o możliwości prywatyzacji mediów publicznych. Jestem zwolennikiem tego, żeby odpolitycznić media publiczne. Jedyny sposób to ich przekazanie w ręce prywatne. Wtedy nie będzie pokusy dla polityków pozbawionych skrupułów, żeby posługiwać się tymi mediami jako instrumentem swojej partyjnej propagandy - stwierdził.

Podobne rozwiązanie Balcerowicz widzi dla spółek Skarbu Państwa, na przykład Orlenu. To jest oczywiste. Trzeba zdemonopolizować i przekazać w ręce prywatne. Jeżeli się ktoś obawia, że to jest strategicznie, to niech wyjaśni, co to jest strategiczne - powiedział gość RMF FM.