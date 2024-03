"Niestety Adam Glapiński nie ratował polskiej gospodarki. Prezes Narodowego Banku Polskiego musi działać zgodnie z konstytucją. Jego podstawowym zadaniem jest to, żeby zadbać o wartość złotego i to jest wpisane w konstytucję. Natomiast jego działania przyczyniły się do tego, że inflacja wzrastała" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer pytana, dlaczego rządzący chcą postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Dodaje, że Glapiński dodatkowo "bardzo angażował się w kampanię wyborczą, a zgodnie z Konstytucją NBP ma być apolityczny".

Zdaniem Lubnauer, Glapiński - "po to, żeby dostarczyć pieniądze rządowi, przez długi czas sprzyjał inflacji". "To doprowadziło do tego, że jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie mieliśmy jednak dosyć wysoką inflację" - stwierdza gość Marka Tejchmana dodając: "Być może niektóre banki mają prawo do skupowania obligacji, ale w polskim systemie tego nie ma".



Lubnauer zarzuca Glapińskiemu również, że bardzo angażował się w kampanię wyborcza. "Przypomnę, że zgodnie z Konstytucją, Narodowy Bank Polski ma być apolityczny. Dodajmy jeszcze to, co się stało ostatnio, czyli przy tworzeniu budżetu Glapiński wprowadzał w błąd rząd - wtedy jeszcze Mateusza Morawieckiego, ale być może szykując się pod zmianę rządu - informując, że Narodowy Bank Polski ma zyski i to w wysokości bodajże 6 milionów złotych. Ostatecznie wiemy, że ma stratę" - podkreśla dodając, że działania Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym - zamiast wzmacniać złotówkę - osłabiały ją.

Katarzyna Lubnauer była też pytana o to, dlaczego rządzący wprowadzają wakacje składkowe dla przedsiębiorców.



"Bo to obiecaliśmy. (...) Każdy z Polaków pracując na etacie ma prawo do tego, żeby mieć urlop - wtedy może wyjechać z rodziną, otrzymuje płacę, ktoś pozwala mu odpocząć. Natomiast przedsiębiorca, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, płacąc normalnie podatki, płacąc składki - tego prawa nie mam" - odpowiada wiceminister edukacji.



"Pamiętajmy, że tamto zwolnienie dotyczy tylko tej minimalnej składki ZUS-owskiej. Tak samo realizujemy drugą naszą obietnicę dotyczącą zryczałtowany składek zdrowotnych - również dla tych najmniejszych przedsiębiorców" - dodaje.

Kiedy prace domowe przestaną być obowiązkowe? "Tak jak obiecywaliśmy - w kwietniu. Rozporządzenie będzie do podpisu albo jutro, albo w poniedziałek. Jutro powinno być do zaakceptowania przeze mnie, a potem do podpisu przez panią minister Nowacką" - odpowiada dodając, że każde prawo, które wchodzi, musi mieć vacatio legis. "Rozporządzenie wejdzie w życie 15 - 16 kwietnia" - precyzuje Lubnauer.

Gość Marka Tejchmana mówi również, że "od 1 września nie będzie HiT-u (przedmiotu Historia i Teraźniejszość - przyp. red.) dla wszystkich tych, którzy przyjdą do szkół ponadpodstawowych, podstawy programowe będą odchudzone, a ocena z religii lub etyki nie będzie się już wliczać się do średniej".