Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Porozmawiamy między innymi o sporach wewnątrz koalicji rządzącej w sprawie aborcji. To realny konflikt, czy polityczny teatr na potrzeby kampanii wyborczej?

Czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien stracić swoje stanowisko jeżeli 11 kwietnia nie dojdzie wreszcie do głosowania nad projektami ustaw w sprawie aborcji?

Porozmawiamy ponadto o wygaszanych właśnie przez rząd: zerowej stawce VAT na żywność oraz niższych cenach energii elektrycznej. Czy Lewica popiera tego typu rozwiązania?

Sprawdzimy również jakie są szanse na skrócenie czasu pracy lub przynajmniej ustawowo wolne dni w Wielki Piątek i Wigilię.

