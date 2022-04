„To nie my szukaliśmy konfliktu z Unią Europejską. To Unia – Komisja Europejska głównie - szuka z nami konfliktów” – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zdzisław Krasnodębski. Europoseł PiS dodał także, że jego zdaniem zatrzymanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski jest kompletnie niezgodny z regułami.

Wideo youtube

Polityk był pytany także o to, komu kibicuje w wyborach prezydenckich we Francji, które już w niedzielę. Uważam Macrona za złego prezydenta. Ale też to nie jest mój prezydent, to decyzja Francuzów, kogo wybiorą. Ale przypominam sobie brutalne tłumienie protestów "żółtych kamizelek", restrykcyjne decyzje w czasie pandemii... - mówił Krasnodębski.

Czy gdyby Marine Le Pen stanęła na czele Francji, utrudniłoby to relacje w Unii Europejskiej? Każda zmiana we Francji jest szansą na lepsze wzajemne relacje [z Unią Europejską przyp. RMF FM], bo z tym i poprzednim prezydentem było trudno. Oczywiście, byłaby to duża zmiana - przekonywał. Nie powiedziałbym, że Le Pen jest eurosceptyczna, jest bardziej krytyczna. Oni zmienili stanowisko, Le Pen nie mówi już dzisiaj o wyjściu z Unii, czy rozbiciu Unii - dodał.

Krasnodębski: Nie jestem zwolennikiem reform Ziobry

KE stawia takie warunki, które w zasadzie zdemolują trochę nasz system sprawiedliwości. Tam, gdzie sprawa dotyczy naszej suwerenności, to jest czerwona linia. Tego nie możemy przekroczyć - mówił Zdzisław Krasnodębski w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Europoseł PiS zdystansował się jednak do zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, przeprowadzonych przez resort sprawiedliwości pod kierunkiem Zbigniewa Ziobry. Ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tych reform sądowych, bo nie widzę ich pozytywnego skutku - mówił Krasnodębski.

Eurodeputowany był pytany także o współpracę PiS-u z Viktorem Orbanem i jego partią, po tym, gdy prezydent Węgier poddał w wątpliwość zbrodnie wojenne popełnione przez wojska rosyjskie w Ukrainie. Na pewnie nie będzie możliwa współpraca tak ścisła jak do tej pory - powiedział Krasnodębski. Jeżeli chodzi o współpracę partii politycznych, będziemy współpracować z każdą partią konserwatywną. Z tymi wszystkimi, którzy nie przekraczają czerwonej linii, a tą czerwoną linią jest bezpieczeństwo nas wszystkich - dodał europoseł PiS.

Przeczytaj treść rozmowy:

Dzień dobry. Moim gościem jest prof. Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Francji nazywa premiera Polski antysemitą i homofobem. Czy w tej sytuacji trzyma pan kciuki za Marine Le Pen?

Na pewno nie trzymam kciuków za Emmanuela Macrona, uważam go zresztą za złego prezydenta, to oczywiście nie jest mój prezydent, to jest decyzja Francuzów kogo wybiorą, ale przypominam sobie te brutalne tłumienie demonstracji ‘żółtych kamizelek’. Bardzo silne restrykcje, takie irracjonalne decyzje w czasie pandemii, jego arogancję wielokrotnie, z którą się wypowiadał. Z tego co wiem, jest sondaż, który mówi, że 66 proc. Francuzów chciałoby zmiany prezydenta. Marine Le Pen jest druga w sondażach, bardzo silna - ma tylko 4 punkty procentowe straty w pierwszej turze, potem jest lewicowy polityk, bardzo skrajny Melenchon i potem są inni . Prawdopodobnie, jeżeli nie będzie to Macron, to będzie to Marine Le Pen.

Mamy sytuację, w której z jednej strony mamy krytycznego wobec Polski prezydenta z drugiej strony bardzo eurosceptyczną kandydatkę. To są najbardziej prawdopodobni uczestnicy drugiej tury wyborów. Czy z polskiej perspektywy jest jakiś dobry wybór w tych wyborach?

Ja bym nie powiedział, że dzisiaj Marine Le Pen i jej grupa polityczna jest eurosceptyczna, ona jest niewątpliwie bardziej krytyczna wobec Unii. Ta grupa, tutaj w Parlamencie Europejskim skąd do państwa mówię, jest o wiele bardziej radykalna w swojej krytyce Unii, w niektórych kwestiach - dotyczących tej polityki unijnej, ale oni zmienili stanowisko. Marine Le Pen, nie mówi już o wyjściu z Unii czy rozbiciu Unii, więc przechodzi na jakieś takie pozycje bardziej realistyczne. Poza tym, panie redaktorze, musimy wziąć pod uwagę rozbieżność między kampanią, a potem rządzeniem. Kto by przypuszczał, że powiedzmy zielony wicekanclerz Niemiec będzie mówił o powrocie do węgla, przynajmniej chwilowo nie będzie chciał sankcji na Rosję itd. No więc to jest podobnie. Podobnie pewnie będzie we Francji.

Czy wyobraża pan sobie funkcjonowanie Unii Europejskiej z taką panią prezydent w dotychczasowej formie, a może to jest szansa na jakąś głębszą reformę Unii Europejskiej?

Myślę, że to jest ważna zmiana, każda zmiana we Francji byłaby szansą na lepsze wzajemne relacje. To po pierwsze - z tym prezydentem relacje były trudne z poprzednim również, a poza tym oczywiście byłaby to duża zmiana.

Ale co z tą sympatią do Rosji, która była obecna w polityce.

Panie redaktorze, najbardziej taką partią wykazującą największą sympatię do Rosji jest niemiecka SPD. Wszyscy, wszyscy to wiedzą...

Marine Le Pen też nie należała do największych krytyków Rosji i Władimira Putina

Co prawda wyrzuca jej się, że wzięła kredyt od jednego banku, ale nie sprzedawała broni Rosji ani nie kupowała od Rosji ropy i gazu.

Wkrótce cała treść rozmowy.