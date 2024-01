„Nie wiem, czy to realny pomysł. Do tej pory mieliśmy plany startu w ramach Trzeciej Drogi. Takie rozmowy wiem, że się toczą. To jest nowa sytuacja, do której będziemy się odnosić” – tak na pytanie o to, czy realny jest start Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś. Poseł Trzeciej Drogi stwierdził, że w wyborach do sejmiku małopolskiego wspólny start nie byłby korzystny. „Według nas, naszych analiz - byłby nieskuteczny. Tutaj dwie listy będą bardziej efektywne, żeby po wyborach cieszyć się większością” – dodał.

Wideo youtube Na środowej konferencji prasowej Donald Tusk podkreślił, że chciałby pójść do wyborów samorządowych "jednym, zwartym frontem". Wytłumaczył, że chodzi mu o wspólny start ugrupowań tworzących koalicję 15 października - KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Gość RMF FM i jednocześnie były poseł PO był pytany o to, dlaczego premierowi zależy na wspólnym starcie, tłumaczył: Myślę, że bierze pod uwagę to, że dla spoistości koalicji parlamentarnej byłoby to dobre rozwiązanie. Nie byłoby pojedynków kandydatów Trzeciej Drogi czy Koalicji Obywatelskiej w dużych miastach. Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z IRENEUSZEM RASIEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wspólny start koalicji 15 października w wyborach samorządowych? Raś: Nie wiem, czy to realny pomysł Wspólny kandydat na prezydenta? "Nie takie cuda widzieliśmy" Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że wybory samorządowe mogą być próbą przed wyborami europejskimi i prezydenckimi. W ciągu 1,5 roku wszystkie wybory zostaną przeprowadzone. Każde są trochę inne. Interesy mogą być wspólne. Może nadzwyczajne porozumienie w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta też będzie (...). Już nie takie cuda widzieliśmy w polityce - stwierdził prezes Centrum dla Polski. Raś przeciwko małżeństwom jednopłciowym Raś w rozmowie zwrócił uwagę, że gdyby propozycja ustawy o związkach partnerskich byłaby koalicyjna, to pewnie znalazłaby się w porozumieniu ugrupowań rządzących aktualnie w Polsce. Jego zdaniem będzie to raczej projekt grupy posłów. Zgodził się, że parom jednopłciowym należy się prawo do np. uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia partnera w szpitalu czy dziedziczenia majątku. Możemy o tym rozmawiać - zaznaczył wiceminister sportu. Podkreślił jednak, że jeśli projekt będzie mówił o małżeństwach jednopłciowych, sytuacja będzie wyglądała inaczej. Na pewno z naszej strony na tak daleko idące zmiany nie będzie zgody - mówił. Zobacz również: Grodzki zabiera głos ws. afery w szpitalu w Szczecinie. "To są bzdury"

