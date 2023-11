Nie wziąłem ani 5 mln, ani 10 mln, ani 15 mln, ani 5 zł łapówki – zapewnił Włodzimierz Karpiński, który dziewięć miesięcy spędził w areszcie w Mysłowicach po zarzutach prokuratury o udział w aferze korupcyjnej. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM powiedział, że przed aresztowaniem był śledzony i podsłuchiwany.

Włodzimierz Karpiński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Przedstawiając Włodzimierza Karpińskiego prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF wymienił, że jego gość to europoseł, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, były sekretarz miasta w stołecznym Ratuszu, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Można dodać były aresztant - dopowiedział Włodzimierz Karpiński.

Włodzimierz Karpiński: Nie wziąłem ani 5 mln, ani 10 mln, ani 15 mln, ani 5 zł łapówki Piotr Szydłowski, Michał Dukaczewski / RMF FM

Pytany o pobyt w areszcie, który trwał dziewięć miesięcy - a w tym czasie nie powstał akt oskarżenia - odparł: Troszkę schudłem. W granicach 18 kg zostawiłem w areszcie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włodzimierz Karpiński: Zostawiłem w areszcie 18 kg

Różne rzeczy w życiu mnie zaskakiwały. (...) To spadło jak grom z jasnego nieba. Miałem jakieś takie dziwne przeczucie przed momentem aresztowania... - mówił Karpiński. Jak dodał, "jest bardzo asymetryczne przedstawianie faktów przez prokuratora do opinii publicznej", a "niektórzy dziennikarze mają dostęp do wybranych informacji z postepowania prokuratorskiego".

Jak tłumaczył, w warszawskim Ratuszu zajmował się nadzorem nad gospodarką odpadami.

I raczej bym się dzisiaj spodziewał, że ktoś mi podziękuje, bo rozpocząłem proces inwestycyjny potężnej instalacji, ostatniej takiej w Europie, dla warszawiaków, która będzie kluczowa dla gospodarki odpadami. I doprowadziłem do obniżenia (cen za odpady - przyp. red.) - przekonywał Włodzimierz Karpiński.

Zarzut jest bardzo konkretny: wziął pan łapówkę w wysokości 5 mln zł - przypomniał Tomasz Terlikowski.

Ani 5 (mln - przyp. red.), ani 10, ani 15, ani 1, ani 5 zł - zaprzeczył Włodzimierz Karpiński.

Proszę mi powiedzieć, że skoro w przetargach wygrywa ten, kto daje najniższą cenę, (...) to jaką ma intencję, żeby za to - że tak powiem - proponować jakieś nieprawne działania - dodał Karpiński.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na przedłużanie aresztu przez sąd, z czego można wyciągnąć wniosek, że uznano trafność zarzutów stawianych przez prokuraturę.

Sądy nie oceniają warstwy merytorycznej sprawy, tylko przesłanki, które przesądzają o podtrzymaniu aresztu. (...) Wystarczy spełnić dwie przesłanki. Jeżeli pan redaktor dostanie zarzut grożący wysoka karą, wymyślony na podstawie pomówienia, to pan spełnia przesłankę, żeby pana pozbawić wolności - dowodził Karpiński.

Przez dziewięć miesięcy nie ma żadnego dowodu w tej sprawie, który byłby jednoznaczny - stwierdził.

Pytany, jaki interes mieliby ludzie, którzy złożyli zeznania wskazujące na udział Karpińskiego w tzw. aferze śmieciowej w Warszawie - i sami są objęci oskarżeniem - były sekretarz w stołecznym Ratuszu i były minister u Donalda Tuska, odpowiedział: Im grozi do 25 lat pozbawienia wolności, a przyjmując taką pozycję, tzw. małego świadka koronnego, zwalniają się z tej tak drastycznej kary. (...) Jeżeli można dostać wyrok w zawieszeniu, a (w grę wchodzi - przyp. red.) pozbawieni wolności do 25 lat, to jest różnica fundamentalna.

Czuję się pomówiony, przez osoby, których nie znam, a z tysiącami osób się spotykałem wykonując swoje różne zajęcia w obszarze działalności publicznej. I chciałbym podkreślić z całą mocą, że nigdy w życiu nie podjąłem żadnej decyzji, która byłaby wynikiem jakichkolwiek nacisków, presji, szantażu, nielegalnego lobbingu, a już tym bardziej oczekiwania korzyści - oświadczył Włodzimierz Karpiński.

Artykuł w trakcie przygotowania.