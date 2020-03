"Praktycznie każdy system musi się jakiś czas „wygrzać”. Polski Sejm w trybie ekstraordynaryjnym przygotował system. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy wolimy ryzykować zdrowiem i życiem czy wprowadzić system, który jest awaryjny?" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. W ten sposób odnosiła się do komentarzy posłów opozycji, dotyczących problemów z systemem, który ma pozwolić na zdalne głosowanie Sejmu. "Mam pewność, że pan Putin nie głosuje z nami podczas posiedzenia Sejmu. Nie pozwoliliby sobie na to informatycy Kancelarii Sejmu" – zapewniała Wanda Buk, bo takie wątpliwości również pojawiały się wśród posłów opozycyjnych partii. Jak dodała, Ministerstwo Cyfryzacji nie brało udziału w tworzeniu tego systemu – zajęła się tym Kancelaria Sejmu.

Wanda Buk - wiceminister cyfryzacji / Karolina Bereza / RMF FM

Buk: Dystrybuujemy środki samorządom i one same będą podejmowały decyzję na co te środki pójdą

Jak przypomniał Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM, rząd chce przeznaczyć 180 mln na komputery i mobilny internet dla uczniów i nauczycieli. Ilu uczniów i nauczycieli będzie mogło skorzystać z tych pieniędzy? Wszystko będzie zależało od samorządów. My dystrybuujemy środki samorządom i one same będą podejmowały decyzję na co te środki pójdą - mówi wiceminister cyfryzacji.

Samorządy będą dostawały od 40 do 120 tys. zł na gminę, na zakup sprzętu komputerowego - w zależności od tego, ilu uczniów ma dana gmina - zapewnia Wanda Buk i dodaje, że ministerstwo cały czas pracuje nad szczegółami projektu, które zostaną samorządowcom przekazane.