Co zrobić z kolejnymi wakatami w Trybunale Konstytucyjnym? Czy rządzący powinni zacząć je obsadzać? Czy powinno dojść do konfrontacji europosła Krzysztofa Brejzy z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa? Czy opinia publiczna powinna poznać listę osób podsłuchiwanych przez system Pegausus? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Adama Bodnara, senatora RP, byłego ministra sprawiedliwości. Zapraszamy!

Prof. Adam Bodnar, Senator RP, były minister sprawiedliwości / Marcin Suchmiel / RMF24

Trybunał Konstytucyjny ma cztery wakaty sędziowskie. Do tej pory swoich kandydatów zgłaszał jedynie klub PiS, ale ich kandydatury nie znalazły uznania sejmowej większości. Koalicja rządząca krytykuje sposób powoływania sędziów do TK i jego "upolitycznienie". Czy rządzący powinni zacząć je obsadzać?

W rozmowie nie zabraknie też pytań o poniedziałkowe przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Czy powinno dojść do konfrontacji europosła Krzysztofa Brejzy z politykiem PiS? Czy opinia publiczna powinna poznać listę osób podsłuchiwanych przez system Pegausus?

Adam Bodnar w Popołudniowej rozmowie w RMF FM

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video