Czy koalicja rządowa od Zandberga do Brauna jest możliwa? Czy Platforma Obywatelska obawia się, że szansa na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych oddala się coraz bardziej? Gdyby opozycja przejęła jednak władzę jesienią, to które z dzisiejszych planów dozbrojenia polskiej armii zostawi, a które skasuje? O to Marek Tejchman będzie pytał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i byłego ministra obrony - Tomasza Siemoniaka.

Zapraszamy o 18.02 do RMF FM