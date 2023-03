​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Marek Matusiak, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalizujący się w tematyce związanej z Izraelem. Porozmawiamy z nim m.in. o forsowanych przez rząd Benjamina Netanjahu reformach sądownictwa, które doprowadziły do masowych protestów oraz groźby strajku generalnego w Izraelu. Netanjahu ogłosił w poniedziałek zawieszenie - na miesiąc - prac nad kontrowersyjnymi zmianami, które zmierzają m.in. do znaczącego zwiększenia wpływu polityków na nominacje sędziowskie.

Protesty w Izraelu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Co oznacza decyzja izraelskiego premiera - to tylko przerwa "taktyczna", czy rząd Netanjahu ostatecznie porzuci postulowane zmiany? Dlaczego prawicowej koalicji rządzącej tak zależy na ich wprowadzeniu? Czy chodzi o zapewnienie nietykalności Netanjahu, na którym od kilku lat ciążą zarzuty o korupcję, oszustwo i nadużycie władzy? A co jeśli rządzący po miesiącu wrócą do prac nad zmianami w sądownictwie a Izrael znajdzie się na skraju wojny domowej - czy też rząd Netanjahu upadnie? To pytania, które Paweł Balinowski zada swemu dzisiejszemu gościowi.

Marka Matusiaka zapytamy ponadto o kwestie związane z wojną w Ukrainie. Czy Izrael zdecyduje się wesprzeć militarnie Kijów przekazując im np. "Żelazną Kopułę", czyli system obrony przeciwrakietowej?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, do rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 18.00!