​Prace nad kontrowersyjną ustawą o reformie sądownictwa w Izraelu mają być przesunięte o miesiąc. Takie informacje przekazała tamtejsza skrajnie prawicowa partia Żydowska Siła.

Itamar Ben-Gewir / ABIR SULTAN / PAP/EPA

O przesunięciu prac nad reformą sądownictwa poinformował Itamar Ben-Gewir, szef Żydowskiej Siły - ugrupowania wchodzącego w skład rządzącej w Izraelu koalicji. Ustawa miała być rozpatrywana podczas najbliższej sesji parlamentu.

Zgodziłem się odwołać weto wobec odrzucenia projektu ustawy (z tej sesji - red.) w zamian za zaangażowanie premiera Netanjahu na rzecz tego, że projekt będzie poddany pod głosowanie Knesetu w trakcie następnej sesji - powiedział Itamar Ben-Gewir.

Partia Żydowska Siła wydała również oświadczenie w tej sprawie. Przekazała w nim, że dąży do "uchwalenia reformy poprzez dialog".

Jak podał dziś portal dziennika "Jerusalem Post", premier Benjamin Netanjahu do późnych godzin nocnych z niedzieli na poniedziałek dyskutował o tym z ministrami ze swego gabinetu.

Izraelska armia a protesty

Głos w tej sprawie zabrał dziś także szef sztabu izraelskiej armii Herzi Halevi. Zwrócił się on w liście otwartym do wszystkich aktywnych żołnierzy i rezerwistów, pisząc, że Izrael "nigdy nie zaznał takich dni zewnętrznego zagrożenia połączonego z wewnętrzną burzą". To jest czas na odpowiedzialność - napisał Halevi, którego cytuje portal Times of Israel.

Nasi wrogowie muszą wiedzieć, że stoimy na straży i nikt nie dezerteruje - zaapelował szef sztabu. Jestem odpowiedzialny za to, że każda powierzona wam misja będzie miała na celu obronę bezpieczeństwa Izraela i jego obywateli, i będzie zgodna z wartościami IDF (Izraelskie Siły Zbrojne - red.) - dodał.

Odwołany minister obrony Izraela Joaw Galant ostrzegł w poniedziałek, że obecna sytuacja w kraju sprawia, że bezpieczeństwo Izraela jest zagrożone. Na tajnym posiedzeniu w Knesecie były minister obrony miał stwierdzić, że: "według raportów wywiadowczych, istnieje wyraźna diagnoza, że sytuacja jest okazją dla naszych wrogów do ataku na Izrael".

"Zaniepokojenie" USA

"Głębokie zaniepokojenie" wydarzeniami w Izraelu wyraził Biały Dom.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni dzisiejszymi (niedzielnymi - przyp. red.) wydarzeniami w Izraelu - stwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. "Stanowczo wzywamy izraelskich przywódców do jak najszybszego znalezienia kompromisu" - podkreśliła.

Wartości demokratyczne zawsze były i muszą pozostać znakiem rozpoznawczym stosunków amerykańsko-izraelskich - dodała Watson.