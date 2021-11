"Prawo jest po to, żeby je przestrzegać. Prawo jest też po to, żeby być skuteczne i żeby osoby, które popełniły wykroczenie, odpowiadały za nie" – tak w nawiązaniu do ukarania Donalda Tuska za zbyt szybką jazdę mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

