"Szósty pakiet sankcji to jeden z ważniejszych elementów, które mogą zatrzymać Rosję" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Pszczel, niezależny ekspert ds. polityki bezpieczeństwa i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Jak dodawał, to niewątpliwie jest dość duży kamień, który stawia pewną tamę.

Zniszczona w wyniku rosyjskiego ataku cerkiew we wsi Motyrzyn-Jasnohorodka / Viacheslav Ratynskyi / PAP

"Jeszcze nie znamy szczegółów, one muszą zostać wynegocjowane, czyli te okresy przejściowe. To wszystko składa się na większą całość, te wszystkie elementy są ważne, zarówno pomoc wojskowa, wsparcie polityczne, wsparcie finansowe, no i sankcje. One mają bardzo utrudnić finansowanie, uprzykrzyć życie reżimowi, a w ostatecznym rozrachunku sprawić, że ta polityka stanie się nie do przełknięcia dla zwykłych obywateli, ale to się nie zdarzy w ciągu paru tygodni" - podkreślał.

Jak dodawał, można oczywiście zrobić więcej, żeby próbować zatrzymać Rosję, ale instytucje takie jak UE, czy NATO działają w takich sprawach na zasadzie konsensusu, więc potrzebna jest zgoda wszystkich państw.

"I tu są problemy. Część z tych problemów dotyczy przeszkód natury obiektywnej, czyli muszą być jakieś okresy pewne przejściowe dla tych państw, zwłaszcza śródlądowych, które nie mają dostępu do morza. Są też przeszkody natury bardziej politycznej, tzn. nie do końca wszystkie państwa są gotowe pójść tak daleko, jak jest to możliwe. Pozostaje kwestia gazu, który na razie nie jest objęty tymi sankcjami. To wszystko im boleśniejsza jest ta cena, jaką musi zapłacić Rosja za swoją barbarzyńską inwazję, którą kontynuuje, tym większa będzie szansa, że - po pierwsze - jej działania będą ograniczone, czy ze względów finansowych, czy innych, a po drugie - to musi pomóc Ukrainie, więc oprócz tych rzeczy, o których mówimy, to dostawy broni nadal - moim zdaniem - stanowią priorytetowe zadanie dla społeczności międzynarodowej, bo to, co się dzieje na polu walki, będzie decydować, jak ta wojna się potoczy, i jak ona się zakończy" - dodał.

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował ostatnio, że USA nie wyślą Ukrainie rakiet o zasięgu sięgającym terytorium Rosji. Odniósł się w ten sposób do kwestii ewentualnego przekazania systemów artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. Do tej sprawy w rozmowie odniósł się Robert Pszczel.

"To wynika raczej z pewnych kalkulacji czy obaw, które z punktu widzenia supermocarstwa, jakim pozostają USA, państwo lider NATO, które ponosi największą odpowiedzialność w sytuacji, gdyby doszło do pełnokrwistego konfliktu między NATO, między Zachodem a Rosją. Są osoby w administracji Joe Bidena, które nie chciałby ryzykować z przekazaniem Ukrainie systemów takich, które umożliwiłyby rażenie celów dość daleko - na terytorium Rosji" - mówił.

"Nawet jeśli ten najnowocześniejszy system, o najdłuższym zasięgu nie zostanie przekazany, to zostaną przekazane - spodziewane jest przekazane tej decyzji w ciągu najbliższych dni - systemy wyrzutni rakietowej, które są znacznie lepsze od rosyjskich, które szalenie pomogą Ukrainie. Problem polega tylko na tym, że mamy do czynienia z wyścigiem z czasem, dlatego że Rosja rzuciła prawie wszystkie siły, jakie ma - a wiemy, co lubi robić najbardziej, to, co robiła w Syrii, czyli bombardować i wystrzeliwać rakiety, nieważne czy trafiają wszystkie w cel, ważne, żeby dokonywały największych zniszczeń, więc tego typu systemy rakietowe - oprócz tych, którymi Ukraina już dysponuje, własnymi i tymi, które otrzymała od innych sojuszników - one bardzo pomogą w tej batalii o Donbas, jaka się dzisiaj toczy" - dodał gość Pawła Balinowskiego.