„Ważne, że teraz jest uregulowane, że teleporada jest dodatkiem do świadczeń medycznych, a nie panaceum na wszystko” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Matyja, komentując dzisiejszą zapowiedź ministra zdrowia. Adam Niedzielski mówił, że podpisze stosowne rozporządzenie, które będzie ograniczało korzystanie z teleporad. Prezes Naczelnej Rady Lekarskie przyznał, że były sytuacje, kiedy medycy naużywali teleporad, ale wynikało to z „nawału pracy, jaki teraz mają lekarze rodzinni”. Gość Marcina Zaborskiego, pytany o możliwy strajk lekarzy zapewnił, że "będzie w takiej formie, żeby nie wpłynął na dostęp do pomocy".

