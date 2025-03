​Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert ds. migracji. Porozmawiamy m.in. o europejskiej i polskiej polityce azylowej.

Prof. Maciej Duszczyk / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy europejski nakaz powrotu i wspólna polityka unijna przyspieszą wysyłanie imigrantów do kraju pochodzenia? Czy Polska będzie partycypować w tworzeniu centrów dla migrantów poza Wspólnotą? To pytania, jakie Marek Tejchman zada prof. Maciejowi Duszczykowi.

Porozmawiamy też o sytuacji na wschodniej granicy i deportacjach, które zaczął realizować rząd.

